Da Brindisi la nave San Giusto in missione umanitaria verso Beirut

BRINDISI - Nuova missione per nave San Giusto: l'unità della Marina Militare è salpata nella tarda serata di ieri dalla base navale di Brindisi e ha fatto rotta verso Beirut (Libano) per aiutare la popolazione duramente colpita dall'esplosione che si è verificata nell'area del porto il 4 agosto scorso, uccidendo oltre 200 persone e ferendone altre sette mila.

L'iniziativa comprende il supporto logistico con posti medici avanzati, mezzi da lavoro e sicurezza. A bordo, anche, gli uomini dell'esercito oltre ad decine di militari della brigata San Marco. La nave arriverà in Libano sabato 22 agosto, mentre è prevista per lunedì 24 agosto la presenza di una delegazione politica in città