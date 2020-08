Esplode bombola gas a Fasano: donna avvolta dalle fiamme, è grave

FASANO - Versa in gravi condizioni con ustioni di primo e secondo grado su tutto il corpo l’anziana fasanese di 74 anni rimasta gravemente ferita nella esplosione di una bombola di gas avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì scorso.

La donna si trovava nella sua abitazione di campagna in contrada Sant’Elia, la zona ubicata tra il centro abitato di Fasano e lo Zoosafari.

Pare avesse da poco finito di cucinare all’interno di una dependance della abitazione, una sorta di locale staccato dal corpo principale della casa, adibita a cucina.

Secondo le poche indiscrezioni trapelate pare che la donna, finito di cucinare, erroneamente invece di chiudere la bombola del gas l’avrebbe ulteriormente aperta. Poco dopo, quando è ritornata nella dependance ed ha acceso la luce, si è verificata l’esplosione della bombola del gas che l’ha investita in pieno.

Il figlio della donna, udita l’esplosione, si è precipitato nella cucina ed ha ritrovato la madre riversa sul pavimento in stato di semi incoscienza. Ha così immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è prontamente giunta una ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi alla donna e l’ha trasportato in codice rosso presso il reparto grandi ustionati dell’ospedale «Perrino» di Brindisi.

Sul posto sono anche intervenute diverse pattuglie della Polizia locale di Fasano e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno effettuato le verifiche e gli accertamenti del caso ed hanno messo in sicurezza l’area.

La condizioni della donna come dicevamo sono gravi. Ha riportato ustioni di primo e secondo grado su tutto il corpo. Intanto anche ieri sono proseguiti gli accertamenti da parte della Polizia locale sull’immobile dove è avvenuta l’esplosione per accertarne le cause.