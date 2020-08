Covid-19, Brindisi, esposto all'Ordine dei medici: «Contagiato dal primario»

La condotta di alcuni medici dell’ospedale «Perrino» nei mesi dell’emergenza covid sarebbe stata improntata a «plateali, gravissime, reiterate violazioni delle più elementari regole di diligenza professionale». Lo scrive in un esposto all’Ordine dei medici di Brindisi il figlio di un paziente ricoverato in Chirirurgia generale dopo il passaggio in Pronto soccorso, e risultato poi contagiato dal Coronavirus - con ogni probabilità - dal primario o da qualche altro medico in servizio all’interno del reparto.

L’iniziativa arriva dopo che alcuni giorni fa la Asl di Lecce ha segnalato all’Ordine dei medici (oltre che in Procura) un cardiologo 65enne di Carpignano, anche lui positivo, che avrebbe contagiato alcuni pazienti in maniera più o meno consapevole. Nel caso di Brindisi, il figlio dell’anziano ricoverato al «Perrino» dice di aver appreso solo dalla stampa della positività del primario del reparto, «notizia che non veniva resa pubblica», circostanza che spiega per quale motivo il padre fosse stato «inopinatamente» sottoposto a radiografia al torace e due giorni dopo a tampone. «Il sottoscritto - è scritto nell’esposto all’ordine - non era stato portato a conoscenza del rischio cui era andato incontro avendo avuto inconsapevole accesso al reparto anche dopo il tampone effettuato a mio padre e terminando in isolamento domiciliare», perché l’anziano genitore è poi risultato anche lui positivo. L’intervento cui l’anziano doveva essere sottoposto, peraltro, non è mai stato effettuato: è stato necessario un successivo ricovero all’Irccs De Bellis di Castellana Grotte.