Mesagne, scontro auto-scooter: muore motociclista 51enne

È morto in ospedale il 51enne Antonio Costantini di Latiano che ieri pomeriggio a bordo di una Piaggio Vespa 150 è rimasto coinvolto in un incidente stradale sul rettilineo che collega Mesagne a Latiano. Il terribile impatto è avvenuto con una Ford station wagon, con a bordo una coppia. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, sono in corso accertamenti, anche perché sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente anche un pullman. Il motociclista dopo l’impatto è stato sbalzato a diversi metri di distanza e sembra abbia anche perso il casco. Sul posto la Polizia Locale di Mesagne che ha effettuato i rilievi ed ha informato il sostituto procuratore di turno. Illesi i due a bordo della Ford.