Porti Bari e Brindisi, accordo con Cdp per infrastrutture

BRINDISI - E’ stato siglato un protocollo di intesa tra l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale e Cassa Depositi e Prestiti, per accelerare la realizzazione di alcune infrastrutture portuali di Bari e Brindisi. Si tratta della riqualificazione del molo di San Cataldo, dell’approdo turistico e della relazione porto-città a Bari, oltre che dello sviluppo dell’area della colmata di Capo Bianco a Brindisi, per prevedere, invece di un rigassificatore, un’area attrattiva per un operatore terminalista internazionale. L'accordo prevede che CdP fornisca consulenza tecnico-amministrativa, affiancando l’Autorità portuale in tutte le fasi di realizzazione di queste opere, dalla programmazione all’esecuzione, passando per la progettazione e l’affidamento dei lavori. Inoltre, valuterà eventuali richieste di finanziamento individuando le migliori condizioni e fornendo il supporto necessario a perfezionare le relative operazioni. "L'accordo - ha sottolineato il presidente dell’Autorità portuale, Ugo Patroni Griffi - servirà a favorire una serie di interventi per rendere i nostri porti maggiormente funzionali, operativi e competitivi». Per l’amministratore delegato di CdP, Fabrizio Palermo, si tratta di un «primo impegno per la crescita del sistema portuale nazionale che, considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica, avrà effetti positivi anche su altri principali settori dell’economia italiana, favorendone la ripresa»