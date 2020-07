«Per un'ora d'amore... o forse due»: Oria ricorda i grandi della musica italiana con una serata-evento

«Per un’ora d’amore, forse... due»: cantanti e canzoni che ci hanno emozionato. Questo il titolo dello spettacolo che sarà messo in scena domenica sera 2 agosto - alle 21 in piazza Lorch - a Oria (Br). L’evento rientra nell’ambito del cartellone estivo, promosso dall’assessorato alla Cultura e al Turismo. Uno spettacolo musicale che rappresenta un ideale racconto sulla musica italiana, in particolare su quella prodotta da artisti scomparsi ma che hanno lasciato tracce indelebili nella nostra cultura musicale, da Dalla a Mia Martini, da Battisti a Modugno e Rino Gaetano, e tanti altri.

Sarà il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Vincenzo Sparviero ad accompagnare il pubblico alla scoperta delle vite, delle curiosità, ma anche dei percorsi artistici di alcuni grandi cantanti. Di ognuno di loro sarà eseguita una delle canzoni più rappresentative, grazie ai musicisti Giovanni Danese e Marco Palmisano e ai cantanti Vanessa Nisi e Ettore Donatiello. Il tutto sarà accompagnato da alcuni video scelti e curati da Angelo Dell’Aquila videoproduzioni. La parte tecnica, invece, è affidata ad Andrea Carone.

«Uno spettacolo tra i più attesi dell’estate oritana - spiega l’assessore Lucia Iaia -. La musica e le biografie di questi grandi artisti animeranno una serata all’insegna del ricorso e delle emozioni». Anche la sindaca Maria Lucia Carone attende lo spettacolo: «Sono cantanti che tutti amiamo e domenica avremo il piacere di scoprirli ancora di più e ascoltare le loro canzoni. L’ingresso è libero ma regolato con le norme anti-covid.