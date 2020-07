Brindisi, tubo del gas tranciato durante i lavori per la fibra: sul posto i Vigili del Fuoco

Momenti di paura ieri mattina in via Montebello, al rione Santa Chiara.

Motivo di preoccupazione, la rottura di un tubo del gas provocata dai lavori in corso di svolgimento sul posto e relativi all’installazione della fibra ottica. La squadra di operai che era all’opera - erano circa le 13 - ha inavvertitamente tranciato la tubazione posta sotto il livello stradale e subito nell’ambiente circostante si è propagato l’inconfondibile odore del gas che ha messo in allerta i residenti della zona.

Sul posto sono immediatamente intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Locale che si sono preoccupate di mettere in sicurezza l’area, con conseguente interdizione della strada per permettere ai primi di effettuare i dovuti accertamenti, unitamente ai tecnici di Rete Gas, anch’essi chiamati sul posto. L’inconveniente è stato poi risolto in poco tempo senza la necessità di far sgomberare gli edifici lì presenti, con gli annessi disagi che avrebbero sofferto i residenti.