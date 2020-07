Francavilla Fontana, alla veneranda età di 87 anni evade dai domiciliari e finisce ai...domiciliari

FRANCAVILLA FONTANA - Alla veneranda età di 87 anni ha pensato bene di andare a spasso anzichè stare a casa per scontare il periodo di arresti domiciliari.

E così i carabinieri del Nucleo radiomobile di Francavilla Fontana hanno arrestato il «nonnino» per evasione dagli arresti domiciliari. In particolare, l’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nella mattinata di ieri è stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale senza giustificato motivo. L’arrestato è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, per la prosecuzione della misura in atto, come disposto dall'autorità giudiziaria.