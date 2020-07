Fasano, presto le ronde contro i furti nelle abitazioni

FASANO A Montalbano come a Laureto l’escalation di furti e tentati furti nelle abitazioni compiuti durante la notte mentre i padroni di casa dormono fa paura. Residenti e villeggianti si stanno organizzando per fronteggiare l’attacco dei topi d’appartamento e, nella frazione più a sud di Fasano, come a Laureto c’è che lancia l’idea di organizzare delle ronde notturne. Chi la lanciato l’idea preferisce, al momento, evitare di usare la parola ronda e ricorre alla locuzione “iniziative di presidio del territorio per fornire alle forze dell’ordine segnalazioni di persone e mezzi sospetti”. La sostanza, in ogni caso, non cambia.

A Montalbano è stato creato un gruppo Facebook, denominato “Occhio vigile su Montalbano”, che in pochi giorni ha raggruppato oltre 600 utenti, quasi tutti della frazione. Non solo. Da qualche giorno è partita la sottoscrizione di una petizione popolare per chiedere alle istituzioni maggiori controlli e sicurezza. Sono già quasi un migliaio le firme raccolte in calce al documento. Nata su iniziativa di alcuni residenti nella frazione più a sud di Fasano, la petizione, grazie anche alla collaborazione di molti esercenti commerciali, sta facendo il giro della frazione e sta facendo letteralmente “incetta” di firme.

L’altra sera, invece, a Laureto, un nutrito gruppo di cittadini si è ritrovato, all’indomani di una serie di intrusioni delle abitazioni della frazione collinare da parte di ignoti ladri, per pianificare una serie di iniziative finalizzate alla tutela della abitazioni (e dei residenti). Il confronto è stato serrato. Stando a quello che è trapelato, i partecipanti alla riunione – convocata con un veloce passaparola, ma non per questo non partecipata – hanno deciso di costituirsi in un comitato che si farà promotore di una petizione finalizzata a chiedere più attenzione e controlli da parte delle forze dell’ordine. Non solo. I villeggianti e i residenti a Laureto avrebbero deciso di organizzare delle “ronde” dall1 alle 4 di ogni notte per monitorare la collina e segnalare prontamente alle forze dell’ordine situazioni sospette.