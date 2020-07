Da Milano in vacanza a Villanova: turista va in ospedale, positivo al Covid

Quel che si temeva, con l’arrivo di turisti dal nord Italia, puntualmente è avvenuto. Nella mattinata di oggi, infatti, il personale sanitario dell’ospedale “Perrino” ha riscontrato un caso positivo in relazione ad un cittadino proveniente dalla provincia di Milano e in vacanza nel nostro territorio, per la precisione a Villanova.

L’uomo si è presentato al Pronto Soccorso lamentando un malessere e, come da prassi, è stato sottoposto al tampone che ha poi dato esito positivo. Immediato il ricovero del turista lombardo nello stesso ospedale del capoluogo, verosimilmente nel reparto di Malattie Infettive.

Il nuovo contagio non è stato, tuttavia, registrato nel bollettino epidemiologico diffuso ieri dalla Regione: i 2350 test effettuati, infatti, hanno dato tutti esito negativo.

Prosegue intanto l’attività di sorveglianza sanitaria dell’Asl che ha registrato nell’ultima settimana (30 giugno–6 luglio) un totale di 897 tamponi effettuati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e residenziali, persone a domicilio e ospedali. «Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - evidenzia una nota - ha eseguito 135 tamponi: 60 in Rssa, Irccs, Centri di riabilitazione, Comunità riabilitative psichiatriche, Centri diurni, e 75 tamponi a persone nel proprio domicilio. I tamponi effettuati nell’ospedale Perrino di Brindisi sono stati 139 nei confronti di operatori sanitari e 195 di pazienti. Sono 428 i tamponi effettuati negli altri ospedali e Pta. Infine, i tamponi processati negli ultimi sette giorni nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono stati 1.130».