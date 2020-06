Brindisi, assaltano la Posta col volto coperto da mascherine

BRINDISI - Armati di taglierino e pistola - poi rivelatasi giocattolo - assaltano l’ufficio postale del rione Commenda. È accaduto attorno alle 13 di martedì. Ad agire due individui col volto travisato dalle mascherine anti-covid che ha permesso loro di intrufolarsi nella filiale senza dare nell’occhio.

Sembra infatti che la presenza dei due banditi all’inizio non sia stata notata dai clienti, proprio in virtù del fatto che indossavano la mascherina come tutte le altre persone. Così si sono confusi tra i clienti aspettando il momento opportuno per tirare fuori pistola e un taglierino rapinare le casse. Dalle scarne indiscrezioni emerse pare che uno dei banditi abbia aggirato il bancone piazzandosi poi alle spalle degli impiegati per farsi consegnare il denaro contenuto nelle sei casse aperte al pubblico al momento. L’altro bandito invece ha tenuto sotto controllo in sala il resto della gente presente. Arraffato il bottino - che si aggira attorno a qualche centinaio di euro - i malviventi si sono dati alla fuga non prima di aver requisito i telefonini dei clienti per evitare che qualcuno desse l’allarme. Poi avrebbero anche lanciato la pistola oltre il bancone, facendola cadere tra gli impiegati. Usciti dalla filiale hanno abbandonato i cellulari e sono fuggiti a bordo di una Lancia Y , vecchio tipo, con la targa illeggibile. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Le indagini sono svolte dalla polizia.

Al vaglio le immagini delle telecamere di video sorveglianza.

Una delle clienti, cardiopatica, ha accusato un malore ed è stato necessario l’intervento di una autoambulanza del 118 per prestare le cure del caso.