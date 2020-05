Francavilla Fontana, picchiava l'anziana che accudiva: arrestata badante

BRINDISI - Una badante rumena di 47 anni, Marioara Stancu, è stata arrestata ieri sera, sabato 23 maggio, dai carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, per violenze sull'anziana, invalida, che accudiva. Gli accertamenti sono scaturiti a seguito della segnalazione di una caduta accidentale della 90enne di Francavilla Fontana, dai quali sono emerse ripetute violenze fisiche e verbali perpetrate, dal mese di dicembre 2019 al mese di maggio 2020, ai danni dell’anziana signora da parte della badante.

Dopo la caduta l’anziana è stata trasportata presso l’ospedale civile di Francavilla Fontana dove è stata riscontrata una “ferita lacerocontusa arcata sopraccigliare sinistra e tumefazioni al volto”. Per questo è stata necessario il ricovero e la 90enne è, attualmente, tenuta in osservazione. La badante è stata trasferita presso il carcere di Lecce.