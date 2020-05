Brindisi, aria insalubre, il sindaco ferma Versalis

BRINDISI - Prima le segnalazioni di protesta dei cittadini sui social. Poi, l’intervento del sindaco prima (con sollecito all’Arpa), della stessa Arpa in seguito e, infine, di nuovo del sindaco che ha emesso un’ordinanza per sospendere l’esercizio dell’impianto Versalis.

Questa, in estrema sintesi, la frenetica giornata di ieri, iniziata in verità la sera precedente quando in tanti - e in diverse aree (soprattutto zona industriale e rione Bozzano, ma anche centro e altri quartieri - hanno cominciato ad avvertire in maniera netta un’aria irrespirabile, con bruciore agli occhi e fastidio alla gola. Ed è così partito il tam tam sui social che è proseguito anche ieri pomeriggio e ha raggiunto il sindaco, il quale ha subito contattato la direttrice di Arpa, sollecitando - come è poi avvenuto - un sopralluogo di due tecnici.

Dopo circa un paio d’ore, è giunta l’ordinanza sindacale che ha disposto la sospensione dell’impianto Versalis.

«In relazione alla diffusa condizione di insalubrità della qualità dell’aria - spiega una nota diffusa da Palazzo di Città -, riscontrabile finanche in area urbana, a partire dal polo petrolchimico ed in concomitanza del funzionamento delle torce dello stabilimento di Versalis attivatesi per problematiche relative alla manutenzione degli impianti, e nelle more degli approfondimenti in corso che stabiliranno in che misura gli effetti del programmato arresto dell’impianto di cracking hanno concorso a determinare l’oggettiva odierna ed ancora in corso situazione di forte peggioramento della qualità dell’aria, che andrà qualificata e quantificata opportunamente, è stata emanata l’ordinanza di sospensione dell’esercizio dell’impianto Versalis».

«Ho firmato questa ordinanza - ha commentato Rossi -, dopo il sopralluogo eseguito dai tecnici Arpa. Ritengo doveroso prendere un provvedimento serio. Non è tollerabile ciò che sta accadendo e non è tollerabile ciò che tutti stiamo respirando».

«L’attenzione dell’amministrazione è stata sempre massima - ha aggiunto l’assessore alle Politiche ambientali Roberta Lopalco - e sempre in collaborazione con gli enti preposti al controllo. Oggi più che mai sentiamo il bisogno di mettere al primo posto la nostra salute senza indugio». [p. potì