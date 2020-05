Ceglie Messapica, nasconde dosi di cocaina nel muretto a secco: arrestato 49enne

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno tratto in arresto in flagranza di reato Barba Martino, 49enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo è stato notato nei pressi della sua abitazione mentre occultava qualcosa all’interno di un muretto a secco.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare 41 dosi di cocaina per un peso complessivo di 15,50 grammi, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e vario materiale utile per il confezionamento, nonché la somma contante di 140 euro, ritenuta provento di attività illecita.

L’arrestato, a conclusione delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.