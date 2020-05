Asl Brindisi: rubati 48 kit di reagenti per i tamponi da laboratorio analisi ospedale

La Asl Brindisi denuncia il «furto di 48 kit di reagenti per il sistema Diasorin che permette di analizzare i tamponi in poco più di un’ora». Secondo quanto riferito, i reagenti sono stati sottratti dal congelatore del laboratorio di analisi dell’ospedale Perrino: il furto, di cui si è accorto il responsabile del laboratorio Angelo Santoro, che ha sporto denuncia ai carabinieri, sarebbe avvenuto tra le 20 di ieri sera e le 8 di questa mattina.

«La scorsa settimana - dice Santoro - erano stati sottratti dal congelatore altri 30 test dello stesso tipo (ma la notizia è stata resa nota oggi, ndr). Stavamo pensando di installare la videosorveglianza. Crediamo che sia stato un atto di sabotaggio oppure un furto a fini di lucro per rivendere i reagenti in una fase di scarsità di kit sul mercato». Su richiesta della Asl il prefetto ha convocato il tavolo per la sicurezza e l’ordine pubblico per giovedì 14 maggio alle ore 10.