Covid 19 nel Brindisino, pazienti contagiati: preoccupa il focolaio del Camberlingo

BRINDISI - Tre pazienti di Ostetricia contagiati all’ospedale (No-covid) Camberlingo di Francavilla Fontana fanno da contraltare alle pur buone notizie contenute nel bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione. Ieri, infatti, si sono registrati zero decessi e zero casi in provincia di Brindisi (11 in Puglia, su 1.928 test effettuati), per cui il dato complessivo resta fermo a 600 contagi, ma scoppia un’altra emergenza al Camberlingo di Francavilla Fontana. A denunciarla è il segretario generale della Funzione pubblica Cgil di Brindisi Pancrazio Tedesco.

«La Fp Cgil - dice in un nota - manifesta una forte preoccupazione per l’aumento dei casi di Coronavirus nell’ospedale di Francavilla Fontana. Il Camberlingo è stato dichiarato dalla direzione dell’Asl Br ospedale no-covid, adibito ad accogliere pazienti provenienti da tutta la provincia di Brindisi e garantendo così tutte le urgenze. Nonostante le misure adottate per il contenimento del contagio del virus Covid-19, qualcosa è andato storto». Il segretario della Fp Cgil ricorda anche che «all’ospedale di Francavilla Fontana è stato chiuso, nel giro di pochi giorni, il reparto di Ortopedia e sono stati bloccati i ricoveri, nell’Unità operativa di Medicina. Entrambi i reparti sono stati sanificati».

Tre i casi accertati di positività tra i pazienti dell’ Ostetricia, nonostante le misure di pre-triage o front- office adottate. «Il personale - aggiunge Tedesco -, in queste ore si sta sottoponendo allo screening, a seguito degli accertati casi di positività al Covid-19. Risulta inoltre che molti operatori sanitari del Camberlingo, siano sprovvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale definiti dai protocolli operativi».

La Funzione pubblica Cgil chiede alla Direzione sanitaria una rapida soluzione delle problematiche elencate, affinché l’ospedale di Francavilla possa ritornare ad essere un luogo sicuro, sia per il personale che per i degenti.