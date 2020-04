Ostuni, si ubriaca invece di accudire anziani: denunciata badante romena

OSTUNI - Badante romena, in forte stato di ebrezza, ingiuria e minaccia coppia di anziani e i figli intervenuti a difesa degli stessi.

È successo a Ostuni dove i poliziotti del commisariato, allertati tramire il 113, sono intervenuti in una contrada che si trova lungo la strada provinciale per Martina Franca poiché il figlio di due anziani genitori lamentava comportamenti non idonei messi in atto dalla badante, assunta da poco, attraverso un’agenzia interinale del luogo.

La donna, proprio perchè ubriaca, anche in presenza dei poliziotti ha continuato ad inveire. Ad uno degli agenti ha sferrato un calcio ad un ginocchio nelle fasi di contenimento e di accompagnamento presso l’Ufficio.

Dopo aver ricostruito l'intere vicenda, d’intesa con il Pm di turno, la donna è stata arrestata: dovrà rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di altri in corso di valutazione.

L’intervento della Polizia di Stato consente di porre l’attenzione sulla necessità di rivolgersi alle Istituzioni per evitare che in questo periodo emergenziale gli isolamenti domiciliari possano tradursi in facili terreni per la commissione di reati all’interno delle mura domestiche.