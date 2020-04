Covid 19, a Brindisi dal 22 aprile sarà operativa la nuova terapia intensiva

BRINDISI - Mercoledì 22 aprile sarà operativo il nuovo reparto di terapia intensiva dell’ospedale Perrino che avrà a disposizione 14 stanze a due letti per un totale di 28 posti. Saranno conclusi i lavori di potenziamento della terapia sub intensiva nel reparto di Pneumologia di Ostuni: i posti letto aumenteranno da 11 a 20, con camere a pressione negativa. E verrà inaugurata la Casa della salute di Cisternino, che ospiterà fino a 24 pazienti post Covid. Lo annuncia il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone.

«Un grande lavoro di squadra - dice - e per questo il mio ringraziamento va a tutti i collaboratori, dagli ingegneri ai dipendenti della Sanitaservice, che hanno consentito di raggiungere questo traguardo in un mese. Un ringraziamento particolare, poi, va ai medici. Da quelli che in questa emergenza sanitaria lavorano nei reparti Covid, in condizioni di stress e rischio elevati, a tutti gli operatori sanitari dei reparti non Covid che assicurano le urgenze».