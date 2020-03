Xylella, Coldiretti Puglia: «A Brindisi pronte 605 ordinanze per abbattere ulivi»

BRINDISI - A causa del propagarsi della xylella, batterio killer degli ulivi, sono pronte 605 ordinanze di abbattimento in zona di contenimento mentre sono già esecutive le ordinanze nella zona di «ex contenimento» per 740 piante, di cui 543 a Carovigno, 127 a Ostuni, 44 a Ceglie Messapica, nel Brindisino, per estinguere i focolai attivi che stanno mettendo a repentaglio la Piana degli ulivi monumentali. Ne dà notizia Coldiretti Puglia sulla base del piano di azione predisposto dall’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia.

«L'imperativo assoluto - dichiara Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - è non perdere ulteriore tempo e dare mandato immediatamente ad Arif di procedere con gli espianti per arrestare l’avanzata della malattia». Sono 426 i nuovi positivi, di cui 404 sono ulivi, 16 piante di lavanda, 5 oleandri ed 1 mandorlo. Si trovano per lo più in provincia di Brindisi (419), mentre solo 7 sono in provincia di Taranto. Da qui la richiesta di sostegno per le imprese agricole pugliesi che devono affrontare i problemi provocati dal batterio.