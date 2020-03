Brindisi, minaccia poliziotti con un machete: preso un 32enne

Un 32enne ghanese, in possesso di regolar permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato arrestato dalla Polizia per aver minacciato una pattuglia di agenti con un machete. Il giovane, intorno alle 11, è stato notato in strada in località Apani mentre se ne andava in giro in strada impugnano il machete.

Sul posto è intervenuta una pattuglia di poliziotti che hanno individuato l'uomo: si sono avvicinati ma il 32enne non capita l'italiano. Il capopattuglia della Volante lo ha invitato ad abbandonare l'arma, ma lo straniero cercava di fuggire nella campagna adiacente ma veniva veniva inseguito, raggiunto e immobilizzato: deve rispondere di minaccia aggravata pubblico ufficiale, resistenza e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il machete è stato sequestrato, il ghanese è stato rinchiuso in carcere.