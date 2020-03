Mesagne, nascondeva in casa pistola pronta a sparare: arrestato 32enne

MESAGNE - I carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne del luogo per detenzione illegale di armi. In particolare, i militari operanti, a seguito di perquisizione domiciliare, rinvenivano occultata all’interno di una intercapedine della cucina una pistola marca Beretta calibro 7,65 con caricatore contenente 8 colpi e altri 20 proiettili calibro 7,65. L’arma e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro.