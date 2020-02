S.Pancrazio Salentino, famiglia tornata dalla Cina: «Ecco la nostra quarantena»

Padre, madre e bimba, residenti nella regione di Wuhan in Cina, sono rientrati e da qualche giorno hanno concluso l’isolamento in quarantena di due settimane. Originari di San Pancrazio i due ingegneri lavoravano stabilmente in Cina. Il periodo di isolamento si è concluso e si scongiura ogni eventualità di virus. “Non è stato facile – dichiara la coppia – soprattutto perché con noi c’è una bambina. Restare segregati nella propria abitazione senza la possibilità di uscire è stato possibile solo grazie all’aiuto della mia famiglia. I miei genitori e mia sorella ci consegnavano le vettovaglie quotidianamente senza entrare in contatto alcuno con noi. Passavano la mattina e lasciavano ciò di cui avevamo bisogno in contenitori usa e getta perché non fosse necessario restituirli”. Una quotidianità durata due settimane che pareva non finire mai. “Questa esperienza ci ha sicuramente temprati. Abbiamo deciso di stare in quarantena volontariamente, non era obbligatorio, ma sentivamo questo dovere morale e civico”.

