Coronavirus: primi 2 morti in Italia, decine di casi in Lombardia e Veneto. Bari, caso sospetto su bimbo 2 anni

Sale due il numero dei morti per il coronavirus in Italia. Dopo l'anziano di 78 anni della provincia di Padova, deceduto la notte scorsa, un'altra anziana è morta in Lombardia, era una donna di CasalPusterlengo. Secondo le prime informazioni, entrambi erano in età avanzata e avevano patologie pregresse (l'uomo era ricoverato per una polmonite già da giorni). Mentre il numero dei contagi sale di ora in ora e riguarda, per il momento, le sole due regioni di Lombardia e Veneto. La vittima del Padovano si chiamava Adriano Trevisan, 78 anni, era di Vò Euganeo. Ex titolare di una piccola impresa edile, Trevisan aveva tre figli, una delle quali, Vanessa, era stata sindaco di Vò.

TEST E DUBBI SUL 'PAZIENTE ZERO' - E si attendono i risultati sul cosiddetto 'paziente zero', l'uomo tornato dalla Cina che ha cenato insieme al 38enne di Codogno, nel Lodigiano, il primo caso accertato. Il 'paziente zero' al momento risulta negativo a tutti i test, ma sono centinaia le persone che hanno avuto contatti diretti con loro, e sono in attesa di conoscere i risultati dei tamponi. La zona è in isolamento. «Manteniamo altissima la linea di precauzione - prova a rassicurare il premier Giuseppe Conte - Dovete fidarvi, stiamo adottando tutte le iniziative necessarie per la popolazione, niente allarmismo sociale e niente panico». Ma Matteo Salvini attacca: «I contagi aumentano, bisogna blindare i nostri confini».

CASO SOSPETTO AL PEDIATRICO - A Bari riflettori puntati sul caso di un bambino di due anni ricoverato all'Ospedale pediatrico Giovanni XXIII: il piccolo, visitato nell'ambulatorio del pronto soccorso, è stato sottoposto al tampone del coronavirus. Per precauzione è stato chiuso un ambulatorio attiguo al pronto soccorso.

LA SITUAZIONE IN PUGLIA - Allarme anche in Puglia, dove ieri sera è cresciuta la psicosi in stazione a Lecce. Qualcuno ha segnalato un caso sospetto a bordo del convoglio proveniente da Roma e sono scattate le misure di sicurezza. Polizia sul piazzale e agenti a bordo con mascherine per fare le opportune verifiche. Si trattava di un ragazzo proveniente dalla Cina, ma che non manifesta alcun sintomo particolare. L'Asl ha confermato che si è trattato di un falso allarme.

I controlli negli aeroporti di Bari e Brindisi e le misure di allerta nei pronto soccorso e in tutti i presidi sanitari pugliesi contro l’eventuale diffusione del coronavirus n-19 restano operativi come da protocollo, ma in Puglia non ci sono nuovi casi sospetti da più di dieci giorni. E quelli sospetti sono tutti fino ad ora risultati negativi al virus.

Dal 23 gennaio al 12 febbraio sono stati sei i pazienti ricoverati nel reparto di malattia infettive del Policlinico di Bari perché presentavano sintomi sovrapponibili a quelli del coronavirus ed erano stati a contatto con i territori del focolaio, in Cina. Per tutti, gli accertamenti diagnostici, eseguiti prima nella struttura ospedaliera barese e poi all’istituto Spallanzani di Roma, hanno poi escluso la positività al virus.

La prossima settimana, lunedì o martedì, tornerà a riunirsi la task force regionale costituita nelle scorse settimane sulla questione coronavirus, per fare il punto sulla situazione e valutare eventuali ulteriori misure preventive alla luce dei casi accertati in Lombardia e Veneto

DAL CORONAVIRUS SI GUARISCE - In mezzo all'allarme arrivano comunque buone notizie sul fronte guarigione. Il cittadino cinese ricoverato a Roma allo Spallanzani per Coronavirus «è negativo al test ed è uscito dalla rianimazione da qualche giorno, ora è in reparto». È quanto emerge dal bollettino di oggi letto nel corso di una conferenza stampa. «La moglie è ancora in terapia intensiva, ma non è intubata, c'è ancora qualche problemino da risolvere. Nel giro di qualche giorno uscirà e andrà in reparto», hanno aggiunto i medici. Ottime notizie anche per il ricercatore ricoverato nei giorni scorsi, sempre a Roma, ormai persistentemente negativo ai test. È in via di dimissioni.