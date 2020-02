Francavilla Fontana, col trattore rubato non si ferma all’alt

BRINDISI - Alla guida di un trattore di provenienza furtiva nel (maldestro) tentativo di sfuggire ai carabinieri non si è fatto alcuna remora ad andare a impattare con il mezzo agricolo contro la gazzella. A seguire un 45enne latianese, di cui gli investigatori non hanno reso note le generalità (e neanche le iniziali), ha tentato di fuggire a piedi. I due carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato. L’uomo è stato arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale e, così come disposto dal pm di turno in Procura a Brindisi, è finito ai domiciliari, dove aspetterà la convalida del provvedimento adottato a suo carico dai militari dell’Arma.

La gazzella dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana ha intercettato il trattore in contrada Belloluogo, nelle campagne della città degli Imperiali. Alla vista della pattuglia dei CC, sapendo di essere in difetto, il 45enne latianese, che è una persona già nota alle forze dell’ordine, ha tentato il tutto per tutto speronando la macchina dell’Arma e tentando, poi, la fuga a piedi. I militi lo hanno raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti eseguiti seduta stante dai carabinieri è emerso che il trattore era stato rubato poche ore prima a Ceglie Messapica e la proprietaria aveva sporto regolare denuncia di furto.

Un plauso ai Carabinieri di Francavilla Fontana è arrivato dal vice presidente regionale di Cia – Agricoltori italiani, Giannicola D’Amico.

«Sono riusciti a sventare quello che, altrimenti, sarebbe stato l’ennesimo furto a danno di un’azienda agricola. La situazione in Puglia è sempre più difficile sul fronte della criminalità nelle campagne e soprattutto dei furti ai danni delle aziende agricole. Occorre che lo Stato potenzi le risorse umane e strumentali a disposizione delle forze dell’ordine».