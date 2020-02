San Donaci, arrestato un 22enne: aveva cocaina e marijuana in casa

I Carabinieri della stazione di San Donaci hanno arrestato Thomas Miccoli, 22enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari nel corso di una perquisizione hanno rinvenuto: 34 grammi di cocaina, già suddivisa in 25 dosi; 5 grammi di marijuana; vario materiale per il confezionamento. Il giovane è stato posto ai domiciliari.