Fasano, ha il divieto di avvicinamento e incendia auto degli amici dell'ex compagna: arrestato

Lo scorso 18 gennaio i carabinieri di Fasano (Br) hanno arrestato un 53enne del posto, indagato per atti persecutori, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché per intralcio alla Giustizia. L’arrestato, infatti, era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex, che l'aveva denunciato, ma ha continuato a perseguitarla, tanto da andare ad abitare vicino a casa sua per vessarla in maniera più insistente. Cercava di allontanarla dalla cerchia di amici e di avere un continuo controllo su di lei. L'arrestato nel corso degli ultimi 6 mesi avrebbe danneggiato le abitazioni e le auto degli amici e dei parenti della donna, forando le gomme, e arrivando a incendiarle, per convincerli a ritrattare le loro dichiarazioni su di lui. L'uomo si trova nel carcere di Brindisi.