Ostuni, si ribalta il trattore in un canale di scolo: muore 56enne

OSTUNI - Un 56enne è morto a Ostuni dopo che il trattore che stava guidando si è ribaltato, per cause da accertare, finendo in un canale di scolo.

L’incidente si è verificato in un terreno privato. Si sta verificando se la persona a bordo del trattore fosse un operaio o il proprietario del fondo. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia locale e del commissariato di Ostuni.