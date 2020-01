Brindisi, polizia scova una «casa a luci rosse» nel centro città

La polizia di Brindisi ha scoperto durante un controllo un locale 'a luci rosse' nel centro cittadino, una struttura ricettiva abusiva dove c'erano donne che si prostituivano. I poliziotti erano impegnati a controllare gli alberghi e i bed&breakfast senza autorizzazione, e in un appartamento hanno notato un inusuale viavai di persone. Entrando hanno scoperto che c'erano alcune giovani donne in compagnia di clienti occasionali, che si sono mostrati fortemente imbarazzati per paura che fosse resa nota la loro identità. Il locale era gestito da alcune persone di nazionalità brasiliana, e le donne hanno dichiarato di essere 'accompagnatrici di lusso'. L'ipotesi di reato è di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.