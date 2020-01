Brindisi, Custodero calciatore malato di cancro dice stop: «Troppo dolore, vado in sedazione»

BRINDISI - Giovanni Custodero, portiere di 27 anni, pugliese, gravemente malato di cancro ha annunciato su Facebook la scelta di fermarsi con la chemio: «Non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che la sorte ha in serbo per me». Tre anni fa gli fu diagnosticato un sarcoma osseo e da allora la sua vita è cambiata per sempre.

«Ebbene sì, eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno dinanzi all'altro», scrive Custodero. Da una parte c'è il calciatore guerriero, sostenuto da familiari, amici e da varie squadre calcistiche tra cui il Lecce (che ha raccolto fondi dalla vendita di magliette dello "Smiling warrior", simbolo dell'atteggiamento combattivo di Custodero, durante la partita con la Juventus disputata a ottobre 2019 - ndr), dall'altra il cancro che ha costretto il brindisino all'amputazione della gamba sinistra, a sedute di chemio e alla radioterapia. Cure non risolutive poiché il tumore si è esteso in altre parti del corpo.

«Sono ormai stanco. Ho deciso di trascorrere le festività lontano dai social ma accanto alle persone più importanti. Ora che le feste sono finite, al pari della mia forza, ho deciso che non potrò continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che il destino ha in serbo per me. Sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere». Il post shock di Custodero dà il senso delle sue condizioni di salute. In molti hanno pianto e abbracciato virtualmente l'ex portiere di calcio a cinque, in C2 con la maglia del Fasano. Il suo addio al pallone, dopo aver scoperto la malattia, è stato l'inizio di una straziante lotta documentata sui social. E proprio dai social che è partito un gigante abbraccio virtuale da fan e amici, tra loro anche gente dello spettacolo come Pio e Amedeo che in un video hanno salutato affettuosamente la scelta di Custodero.

«Come sempre ci tengo a essere io a raccontarvi lo sviluppo del mio stato di salute. Negli ultimi post vi avevo accennato che la situazione non è delle migliori. Sarò indotto in coma farmacologico e terminerò così il mio percorso sperando di essere stato d'aiuto a molte persone. Per questo voglio per l'ultima volta ringraziarvi per ciò che siete stati. Siete e sarete sempre la mia forza»