Raccolta differenziata, per Brindisi a novembre altro passo indietro

BRINDISI - Non è davvero un periodo felice per il servizio di raccolta dei rifiuti. L’orario di inizio posticipato di due ore (alle 6,20 anzichè alle 4,20) sta creando qualche disagio per il passaggio dei mezzi in orari di punta del traffico, come nel caso dell’ingresso nelle scuole, con relativi intasamenti e perdite di tempo.

A ciò, si aggiunge l’ulteriore passo indietro riscontrato in tema di raccolta differenziata: nel mese di novembre, infatti, la percentuale è calata quasi del 2% rispetto al dato registrato ad ottobre, scendendo dal 49,66% al 47,82% e confermando quello che è stato il trend dell’anno appena concluso, ovvero un andamento altalenante caratterizzato dai primi quattro mesi con percentuali in calo (55,14% a gennaio, 54,99% a febbraio, 52,11% a marzo e 50,77% ad aprile), poi nuovo incremento a maggio (51,99%), di nuovo calo brusco a giugno (47,01%), ripresa a luglio (48,05%), crollo ad agosto (45,76%), quindi due mesi positivi (47,91% a settembre e 49,66% a ottobre) e, infine, l’ulteriore passo indietro nel mese di novembre. La media annuale, in attesa del dato di dicembre, è del 50,08%, con 19.268 tonnellate di rifiuti differenziati e 19.207 tonnellate di rifiuti indifferenziati.

Posto che a dicembre il dato non dovrebbe discostarsi molto da quello registrato a novembre, c’è da auspicare che il 2020 possa far segnare qualche progresso e, in quest’ottica, sarà interessante vedere quale impatto avranno nel breve e medio periodo le isole ecologiche allestite nei vari quartieri cittadini, unitamente ai quattro centri di riuso che il Comune si appresta a dotarsi (nel primo caso, l’inizio è stato favorevole e non sono stati pochi gli utenti che ne hanno fatto uso). In aggiunta, come ha annunciato nei giorni scorsi l’assessore al ramo, Roberta Lopalco, la caccia agli incivili (che conferiscono i rifiuti in maniera non conforme) diventerà più serrata con telecamere e agenti della Polizia Locale in borghese.