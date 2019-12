San Donaci, complicanze dopo aver mangiato funghi tossici: muore anziana

L’85enne di San Donaci Carmela Epifani, rimasta intossicata alcuni giorni fa dopo aver mangiato funghi, non ce l’ha fatta.

All’anziana, già in precarie condizioni di salute (anche per via dell’età), sono risultate fatali le complicazioni provocate dall’intossicazione che, nel giorno dell’Immacolata e le 24 ore successive, l’aveva colpita assieme ad altri cinque componenti della famiglia.

A tavola, in quell’occasione, erano stati consumati alcuni funghi raccolti dal marito della vittima nelle vicinanze della propria abitazione. Il giorno successivo, inevitabili, i classici sintomi da intossicazione e il ricovero presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi. Il caso più grave aveva riguardato proprio la signora Epifani, in relazione alla quale era stato subito riscontrato un interessamento del fegato e dei reni. La situazione, giorno dopo giorno, è peggiorata sino a far registrare una grave insufficienza renale ed epatica. Poi il colpo fatale, una emorragia cerebrale, che sabato scorso non ha lasciato scampo alla 85enne.

È l’epilogo più tragico di un fenomeno, purtroppo, ancora diffuso, malgrado le raccomandazioni dell’Asl: quello di consumare funghi senza un preventivo controllo degli esperti. Da quando è iniziata la nuova stagione, i casi di intossicazione sono stati molteplici e ciò ha indotto l’azienda sanitaria ad implementare la campagna di sensibilizzazione finalizzata a ricordare (anche attraverso un apposito calendario su luoghi, giorni e orari in cui ciò è possibile) la gratuità dei controlli garantiti dal Centro micologico dell’Asl.

A questo appello, se ne aggiunge poi un altro: la raccomandazione, rivolta alle persone anziane, ad evitare di consumare funghi, proprio perchè - come è avvenuto nel caso della compianta 85enne - l’eventuale tossicità potrebbe risultare fatale.