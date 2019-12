Brindisi, rubano in un'azienda viagra, ormone della crescita e cialis

BRINDISI - Viagra e cialis (un sostituto del primo), ma anche un farmaco di gran lunga più costoso: l’ormone per la crescita. È questo il bottino del colpo messo a segno ai danni dell’Alleanza Salute Distribuzione Spa, azienda specializzata nella distribuzione di prodotti farmaceutici, con sede in viale Enrico Fermi alla zona industriale di Brindisi. L’ammontare del bottino è tutto in corso di quantificazione, ma una cosa è certa si tratta di un furto ingente se solo si considera il fatto che farmaci come quello dell’ormone della crescita, tipo la somatropina, hanno costi esorbitanti a dose: dai 150 agli 800 euro a seconda della confezione e del dosaggio (un ciclo di cure costa svariate migliaia di euro). Il furto è stato scoperto attorno alle 6.30 di ieri mattina all’atto dell’apertura del deposito. Il personale avrebbe dovuto preparare gli ordini per le farmacie della provincia, ma non ha potuto far altro che contattare la questura. Sul posto si sono diretti il personale della Sezione Volanti e della Scientifica per i rilievi del caso.

Da quanto emerso in prima battuta sembrerebbe che ad agire possa essere stato un gruppo di almeno tre persone che hanno praticato un foro importante alle spalle del magazzino, a cui si accede arrivando da una zona di campagna, si suppone con un martello pneumatico portatile. Una volta dentro i malviventi hanno fatto incetta di farmaci agendo indisturbati dal momento che il deposito è rimasto chiuso nel week end. Gli investigatori hanno subito acquisito le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza di cui è dotato il deposito ricostruendo alcuni momenti della razzia che sarebbe stata messa a segno da almeno tre persone con volto coperto da passamontagna. Non è esclusa comunque la presenza di altri complici che possano aver utilizzato un furgone per trasportare le confezioni di farmaci rubate. Non è la prima volta che nel Brindisino l’ormone della crescita finisce nel mirino di bande specializzate in questo tipo di furti. Gli ultimi colpi noti risalgono al 2017, entrambi furono messi a segno ai danni della farmacia dell’ex ospedale Di Summa di Brindisi: il 15 maggio sparirono farmaci per un ammontare di 40 mila euro; il 23 giugno dello stesso anno il colpo fu ancora più consistente con un bottino di circa 100mila euro.