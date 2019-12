Brindisi, il 19 dicembre Di Maio e Guterres per anniversario Ungsc

BRINDISI - Nell’ambito della visita in Italia del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, si terrà giovedì 19 dicembre la cerimonia del 25° anniversario del Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite (UNGSC) di Brindisi.

L’UNGSC è la struttura che fornisce sostegno nei settori della logistica, dell’informatica e delle telecomunicazioni a tutte le operazioni dell’ONU, oltre che un centro di eccellenza e di innovazione per la gestione del loro impatto ambientale. Interverranno il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

La cerimonia si svolgerà nella sede dell’UNGSC, presso l'Aeroporto Militare di Brindisi, a partire dalle ore 12.15. L'evento si aprirà con i saluti introduttivi della Direttrice dell’UNGSC, Giovanna Ceglie, del Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi e del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Al termine della Cerimonia il Ministro Di Maio e il Segretario Generale Guterres rilasceranno dichiarazioni alla stampa.

I rappresentanti degli organi di stampa interessati a seguire l'evento sono invitati a registrarsi al link https://indico.un.org/event/32918/. La registrazione dovrà essere completata entro e non oltre le ore 11.00 del 18 dicembre 2019. Nel caso si avesse bisogno di supporto tecnico durante la registrazione, si potrà inviare una email a ungsc-cslc@un.org. Per informazioni aggiornate su orari e programma si prega di visitare la pagina UNGSC 25th Anniversary High Level Event https://indico.un.org/event/32918.

I giornalisti e i cine-foto-operatori accreditati potranno presentarsi al Centro di Servizi Globale delle Nazioni Unite (UNGSC), presso l’Aeroporto Militare di Brindisi, ingresso in Piazza del Vento n. 1, dalle ore 10.00 alle ore 11.45.