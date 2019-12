Brindisi, evacuazione all'alba per bomba-day: città deserta, artificieri Esercito al lavoro

I primi si sono mossi all'alba, ma tanti si erano già organizzati per la gita fuori porta a Mesagne, Ostuni o altri paesi limitrofi organizzati per accogliere gli «sfollati». Risveglio da the day after a Brindisi per mezza città evacuata sin dal prime luci del mattino per le operazioni di disinnesco di una bomba da 500 libbre riemersa il 2 novembre scorso durante i lavori di ampliamento di un maxi cinema. Treni fermi, strade deserte, no fly zone, stop anche al transito marittimo e persino sulla statale: una evacuazione storica per la città, oltre 53mila persone (su 87mila residenti), quelle ricomprese nella zona di oltre un chilometro e mezzo nella cosiddetta zona rossa. Per i cittadini e per gli animali domestici sono state allestite 14 aree di accoglienza, per lo più scuole, mentre dal punto di vista sanitario sono satti allestiti presidi medici avanzati.

L'ordine era tassativo: entro le 8 tutti fuori pena la denuncia penale: nella zona rossa accesso solo alle forze dell'ordine per evitare operazioni di sciacallaggio. Il dispositivo messo a punto da Prefettura ed Esercito ha previsto un raggio di 1.617 metri dal luogo del ritrovamento che è costantemente presidiato ormai da più di un mese. Per ragioni di sicurezza, stabilito che anche sul piano verticale, per più di 1.200 metri di altezza, non vi dovranno essere intralci. Circolazione aerea i bloccata a partire dalle 9.30, aeroporto chiuso fino alle 12. Un tratto di ferrovia off-limits a partire dalle 8 del mattino, fino al termine delle operazioni ma con collegamenti garantiti dai bus. La superstrada Brindisi - Lecce interrotta per alcuni chilometri, con un percorso alternativo.

Anche i navigatori con sistema Waze e Google maps sono aggiornati in tempo reale, dalla Polizia locale di Brindisi, sull'esistenza dei 41 varchi che blindano la zona rossa all’interno della città.

Lavoro particolarmente delicato per gli artificieri dell’XI reggimento genio guastatori di Foggia alle prese con un ordigno dalla spoletta danneggiata dalla ruspa del cantiere, molto vicina al congegno di attivazione della bomba rendendo alto il rischio di esplosione. A detta dei tecnici, quindi, si tratta di una situazione senza precedenti che richiede massima cura.

Nei pressi del cinema Andromeda si è svolto un primo briefing per il coordinamento dell’attività di messa in sicurezza della bomba: gli artificieri dell’11esimo Reggimento Genio guastatori di Foggia potrebbero avviare le loro attività per la messa in sicurezza e poi lo spostamento dell’ordigno all’incirca alle 9. La bomba, di fabbricazione inglese, pesa 500 libbre, è lungo un metro e contiene 40 chili di tritolo. E’ stato sganciato presumibilmente nel 1941. La spoletta, danneggiata durante il ritrovamento, è molto vicina al congegno di attivazione della bomba rendendo alto il rischio di esplosione. A detta dei tecnici, quindi, si tratta di una situazione senza precedenti che richiede massima cura.