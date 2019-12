Brindisi, timbravano il cartellino e andavano a fare la spesa: sospesi 31 dipendenti Regione Puglia

La Guardia di Finanza di Brindisi ha dato esecuzione a un provvedimento di sospensione dell'esercizio di pubblico servizio nei confronti di 31 dipendenti della Regione Puglia, da un minimo di 4 a un massimo di 10 mesi, e ha sequestrato conti correnti per 35mila euro per recuperare le somme indebitamente percepite a fronte di prestazioni lavorative mai eseguite. Le indagini, effettuate anche grazie a mezzi tecnici installati vicino agli uffici brindisini della Regione, hanno permesso di accertare episodi di assenteismo: gli impiegati, dopo aver timbrato il cartellino, anche per conto di colleghi non presenti, strisciando il loro badge, si allontanavano dall'ufficio, anche più volte nel corso della giornata, per andare a fare la spesa, per accompagnare i figli a scuola, o per altre commissioni personali. Il periodo monitorato va da luglio a novembre 2018.