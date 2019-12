Statuette e natività: l’ex sindaco di Oria adesso è un presepista

ORIA - È stato sindaco di Oria per per due volte a distanza di oltre 20 anni l’una dall’altra. Quasi un plebiscito nell’ultima elezione ma - Cosimo Moretto, docente di Lettere in pensione - dopo l’ultima esperienza ha deciso di lasciare la politica per dedicarsi alla grande passione di stampo... Eduardiano: l’arte del presepe. Ogni anno un tema diverso ma ambientato sempre in Puglia. Un presepe che ormai ad Oria è tradizione e che diventa meta obbligata non solo di amici ma anche di curiosi e appassionati per la gioia dell’ex sindaco sempre prodigo nel raccontare nei dettagli come nascono i suoi straordinari presepi.