Tuturano, rubano acqua con allacci abusivi: denunciate 40 persone

I Carabinieri della stazione di Tuturano, al termine di una indagine dopo un esposto presentato dalla società “Acquedotto Pugliese S.p.A.” per presunto allaccio abusivo alla rete pubblica, hanno denunciato a piede libero per il reato di furto di acqua dalla rete pubblica, 40 persone, tutti capifamiglia di singoli nuclei familiari di un complesso popolare del luogo. In particolare, i militari operanti hanno accertato che gli indagati avevano realizzato allacci abusivi, nascondendoli sotto strutture in metallo e cemento al fine di renderli irraggiungibili. La Società Acquedotto Pugliese ha rappresentato che si attiverà per il ripristino dello stato dei luoghi e la cessazione dell’illecita erogazione. I danni arrecati sono in via di quantificazione.