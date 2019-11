Brindisi, in casa ha 145 chili di marijuana: arrestato 38enne

I carabinieri di Brindisi hanno arrestato in flagrante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 38enne del luogo, Marco Lavino. Ieri pomeriggio i militari hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato in un box sei buste di plastica nera con 433 involucri di plastica termosaldati, con marijuana, per un peso complessivo di 145 chili. Tutto è stato sequestrato e l'uomo è stato condotto in carcere.