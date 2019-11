Carovigno, accoltella connazionale nel centro di accoglienza: arrestato

BRINDISI - Una lite per futili motivi fra nigeriani è degenerata in accoltellamento nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Carovigno (Brindisi). Un ragazzo di 26 anni, Samson Asekhamhe, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un connazionale giudicato guaribile in 15 giorni. L’arrestato avrebbe inferto sette coltellate al busto e alla testa del 'rivale', dopo aver discusso per piccole somme di denaro.

La vittima è stata soccorsa e condotta all’ospedale Perrino di Brindisi. Durante i controlli compiuti dopo il ferimento, i carabinieri hanno sequestrato cinque coltelli a serramanico, una tazza in ceramica rotta trovata sul pavimento e gli indumenti indossati dal presunto aggressore, ancora sporchi di sangue.