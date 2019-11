Brindisi, tarda la convenzione: studenti a prezzo pieno sui bus

Si profila il rischio di disagi e proteste in tema di trasporto pubblico a beneficio degli studenti universitari.

Allo stato, infatti, non è stata ancora firmata la convenzione tra la Stp e l’Università del Salento e, di conseguenza, almeno per i primi giorni del mese appena iniziato - e sino all’avvenuta sottoscrizione dell’accordo -, non vi sarà alcuna agevolazione tariffaria per i giovani brindisini che frequentano i corsi di laurea a Lecce.

Già lo scorso anno si profilò lo stesso rischio, ma il “rumore” che la notizia suscitò - e l’intervento del Rettore - fece risolvere il problema in extremis, con la firma della convenzione tra le due parti. Firma che, invece, alla vigilia del nuovo anno accademico, ancora non è stata apposta, con la conseguenza che gli abbonamenti, stando così le cose, dovranno essere pagati a prezzo pieno, con un “surplus” di alcune decine di euro in più a carico dei genitori con figli iscritti all’università.

Ad ogni buon conto e a quanto è dato sapere, dovrebbe essere solo questione di qualche giorno, atteso che il Consiglio di Amministrazione della società che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo ha dato il via libera all’intesa, che quindi dovrebbe perfezionarsi quanto prima.

Per rendere poi il tutto più trasparente, alla stessa Stp verrà fornita, a cura dell’Università del Salento, una lista con i nominativi degli studenti effettivamente iscritti alle facoltà presenti a Lecce, in modo tale che le agevolazioni verranno riservate solo ed esclusivamente a chi ne ha diritto.

Le solite lungaggini, insomma, renderanno per i primi giorni ben più oneroso il trasporto verso il capoluogo salentino per quanti, proprio in questo periodo, hanno già dovuto mettere le mani al portafoglio per pagare l’iscrizione e le tasse universitarie.