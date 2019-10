Pezze di Greco, in casa ha quasi un chilo di marijuana: arrestato

I carabinieri di Pezze di Greco, nel Brindisino, hanno arrestato in flagrante un 45enne del luogo, Simone Dingraudo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo dopo una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di quasi un chilo di marijuana e 100 grammi di hashish, tutto nascosto nel doppiofondo di un cassetto della camera da letto. Tutto è stato sequestrato e il 45enne è stato condotto nel carcere di Brindisi.