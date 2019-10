Mesagne, usa documenti di un'altra persona e gli intesta la sua bolletta della luce: denunciato

I carabinieri di Mesagne (Br) hanno denunciato un 45enne del luogo per truffa e sostituzione di persona. L'uomo, infatti, ha utilizzato i documenti smarriti di un 24enne per attivare un'utenza di fornitura di energia elettrica per la propria casa, nel periodo da giugno a novembre 2018. È scattata quindi la denuncia.