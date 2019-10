Ceglie Messapica, arrivano i Cc e nascondono fucile: arrestato padre e figlio

I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato, per detenzione abusiva di armi e ricettazione,Vito Altavilla, 59enne, e il figlio Piero, 37m residente a Martina Franca. In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso la casa rurale di proprietà dei due al confine tra i due Comuni, il più grande dei due ha tentato di eludere i controlli, allontanandosi sul retro per nascondere, in un tombino, un fucile “Beretta” calibro 20 con matricola abrasa e 26 relative munizioni.

Immediatamente raggiunto e bloccato dai militari operanti, non ha fornito giustificazioni in merito. Le successive fasi hanno consentito inoltre di rinvenire altri 2 proiettili del medesimo calibro, occultati nel comodino della camera da letto in uso al figlio, Altavilla Piero. L’arma e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro.Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, concluse le formalità di rito, gli arrestati sono stati posti ai domiciliari nelle loro abitazioni.