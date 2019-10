«A Fasano le notizie false sul servizio di refezione scolastica»

FASANO - La società Ladisa replica alle accuse contenute in un comunicato del novimento «In Comune» di Fasano riguardo il servizio mensa scolastica.

«Abdicando alle elementari regole deontologiche, con un comodo e rapido "copia e incolla" di un comunicato di un "Movimento" e, senza fare alcuna verifica - fanno sapere dall’azienda -, si è generato un procurato allarme nelle famiglie esponendo la scrivente società - che eroga il servizio di ristorazione - a una inaccettabile gogna mediatica a causa delle notizie diffamatorie in esso contenute. In realtà, senza alcun riferimento temporale, di luogo o circostanza, si riportano notizie generiche su presunti "riscontri" (di cui non v'è alcuna traccia documentale) sul "pesce che emana cattivi odori" o, peggio, sulla circostanza (falsa) che "in alcune porzioni di frutta sono stati trovati dei vermi". Ad oggi, infatti, non risulta essere stato segnalato né alla scrivente ditta né al Comune, alcun caso di irregolarità nel servizio, che viene svolto nel rispetto delle procedure e secondo elevati standard di qualità. Gli unici riscontri sono quelli eseguiti seguendo i protocolli delle autorità sanitarie e soprattutto garantendo il contraddittorio: diversamente, saremmo in presenza di un "libero dileggio"».

«La circostanza più grave è che tale notizia - scrivono ancora -, si ribadisce non vera in quanto non supportata da alcun dato reale, è stata pubblicata senza operare la benché minima verifica presso le istituzioni pubbliche. Chiedere una replica, al Comune o alla società, avrebbe sgombrato il campo da ogni dubbio. Si è preferito, invece, lo strumento più rapido, pubblicare una notizia assolutamente non vera basata sulle emotività e sui "si dice" senza rendersi conto delle conseguenze determinate da tale articolo. Va inoltre rilevato che - come riportato da diverse testate - qualche giorno fa il nostro centro di cottura di Fasano è stato danneggiato da un misterioso incendio e, per un comportamento responsabile della società, si è fatto il possibile per non interrompere il servizio e garantire la continuità per non arrecare disagi alle famiglie. Se tutto ciò accade nel bel mezzo di procedure di gara in corso in alcuni territori, sorge spontaneo qualche dubbio, che verrà rappresentato nelle sedi opportune».

La Gazzetta, in questa circostanza, si è limitata a riportare una nota del movimento «In Comune» senza peraltro mai citare il nome dell’azienda in questione. Il consigliere comunale del movimento, da noi interpellato, continua a sostenere il contenuto del comunicato. Dal canto nostro, prendiamo atto della posizione della ditta Ladisa che ha smentito in tutto e per tutto la nota.