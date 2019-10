Fasano, auto in fiamme: rogo danneggia sede azienda mensa scolastica

Un incendio che ha distrutto un'auto parcheggiata di fronte allo stabilimento della ditta Ladisa, appaltatrice del servizio di mensa scolastica nel comune di Fasano (Br), ha danneggiato parte del deposito, nella zona industriale del paese. L'auto, di proprietà di un 70enne del posto che non ha nulla a che vedere con l'azienda, è stata avvolta dalle fiamme, che hanno invaso lo stabilimento e danneggiato un balcone di una casa vicina e un'altra vettura. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno dovuto agire con cautela anche perché l'auto è alimentata a Gpl. Si indaga per risalire alle cause dell'incendio.