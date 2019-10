Tuturano, al volante senza aver mai preso la patente: denunciato 71enne

BRINDISI - A Tuturano, i Carabinieri della Stazione a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “guida senza patente poiché mai conseguita” un 71enne del luogo. L’uomo è stato controllato sulla SS. 16 sud per Lecce alla guida di una Peugeot 106 intestata a una terza persona, ma era sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita. L'anziano era già stato pizzicato altre volte e questa volta per lui è scattata la denuncia. Il veicolo invece è stato affidato al proprietario.