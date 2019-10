Fasano, gli scatti del cardiologo-fotografo Loliva in mostra a Mosca

Francesco Loliva, il cardiologo con la passione della fotografia, sbarca con i suoi scatti a Mosca.

All’interno dell’elegante «Sala Bianca», le cui luminose vetrate si affacciano sul Cremlino, sarà allestita la seconda edizione di «Italiart Kremlin», che prosegue l’importantissimo evento artistico e culturale iniziato lo scorso anno e che ha visto, oltre all’enorme partecipazione di pubblico e l’interesse dei media, un grande successo degli artisti italiani sia in termine di popolarità che vendite. Italiart Kremlin è segnalata tra le cinque migliori manifestazioni artistiche europee dalla EuroArtAlliance e gode della segnalazione del ministero della Cultura della Federazione Russa. Tra gli artisti che quest’anno avranno l’onore di esporre le proprie opere in questa prestigiosa rassegne c’è, per l’appunto, il fasanese Frencasco Loliva.

Italiart Kremlin giunge alla seconda edizione, proponendo ancora una volta una accurata selezione mirata a scegliere opere di artisti che per qualità esecutiva ed originalità possono essere considerati tra i migliori esponenti dell’arte contemporanea italiana dell’anno 2019. Sono stati scelti 20 artisti su un totale di 600 domande di partecipazione. Un percorso di stili e tecniche che guiderà il visitatore attraverso la varietà delle possibilità espressive dell’arte: dalla pittura classica di Salvadori e Priolo, all’armonia segnica di Zoner e all’art design di Pavan per poi passare attraverso le innovative opere su lastra radiografica di Caldana e le ricercate vetrografie di Seregni per arrivare alle metafisiche composizioni digitali di Minguzzi ed alla raffinata fotografia di Persia, Loliva e Marin.

Bellezza, raffinatezza e ricerca si fondono in un continuum armonico di arte e stile all’interno del quale sia il visitatore curioso che il collezionista più esigente possono godere di una non comune esperienza visiva ed emotiva.

La scelta di Mosca per la rassegna non è casuale. Mosca è la capitale, la città più popolosa nonché il principale centro economico e finanziario della Russia. Sorge sulle sponde del fiume Moscova e occupa un’area di 2 561,50 km². Con più di 12 milioni di abitanti, oltre ad essere la città più popolosa del Paese, è la prima città d’Europa per popolazione e superficie, ed è la residenza di circa un decimo dei cittadini russi. È la decima città più popolosa del mondo nonché, a causa del suo rigido clima continentale, la megalopoli più settentrionale e fredda della Terra. Mosca è una delle maggiori economie urbane globali. Mosca è rinomata per i suoi stili architettonici unici, ammirabili in una pluralità di edifici storici, tra cui la celebre Cattedrale di San Basilio con le sue cupole colorate, la Cattedrale di Cristo Salvatore, i magazzini GUM, e l’Esposizione delle conquiste dell’economia nazionale.