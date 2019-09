Brindisi, cc trovano 2 quintali di marijuana in una casa abbandonata

Nella serata di ieri i carabinieri di Brindisi hanno trovato 2 quintali di marijuana suddivisi in 40 colli, in una palazzina abbandonata in zona Cappuccini. Già dal primo pomeriggio erano arrivate al 112 segnalazioni di persone sospette e autovetture nei pressi dell'immobile disabitato. I militari hanno quindi deciso di controllare l'abitazione e hanno trovato 217kg di sostanza stupefacente. Sono in corso le indagini per risalire alla provenienza della droga.