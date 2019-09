Brindisi, usa abusivamente lampeggiante blu: «Lo facevo per l'autovelox»

Era talmente convinto di sè che non ha esitato a sorpassare a forte velocità persino un'auto del Commissariato di Polizia di Ostuni. Ma per un 55enne della provincia di Bari, la «pacchia» di andarsene in giro con un lampeggiante blu simulando di appartenere alle forze dell'ordine, si è conclusa in commissariato con tanto di denuncia e sequestro del dispositivo.

E' accaduto giovedì sera, intorno alle 23, sulla statale 379 dove una Alfa Gt di colore scuro - condotta dal 55enne N.M.G. residente in provincia di Bari, è sfrecciata a tutta velocità. La pattuglia di Polizia sorpassata, insospettita, ha comunicato i dati dell'auto alla centrale operativa e, dopo un breve controllo, è stato accertato che si trattava di un mezzo privato e non appartenente alle forze dell'ordine.

Sono state diramate le ricerche e l'auto è stata intercettata e bloccata poco dopo sulla statale 613, nei pressi dello svincolo «la Rosa». Il conducente ha candidamente affermato di aver acquistato il lampeggiante a Napoli e di utilizzarlo per eludere i controlli dell'autovelox, simulando l'appartenenza del mezzo alle forze di Polizia. L'uomo è stato denunciato per possesso illecito di segni distintivi contraffatti e il lampeggiante è stato sequestrato.