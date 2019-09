Brindisi, 19enne ucciso con 3 colpi alla testa: domani i funerali

BRINDISI - Si svolgeranno domani alle 16 a Brindisi, nella chiesa cuore immacolato di Maria, i funerali di Giampiero Carvone, il 19enne ucciso a colpi di pistola lo scorso 10 settembre. Oggi è stata eseguita l'autopsia il cui esito si conoscerà tra qualche giorno.

Potrebbe essere nel telefonino la soluzione del giallo. Il killer del 19enne Gianpiero Carvone potrebbe essere già stato identificato attraverso le chiamate ricevute dalla vittima poco prima dell’agguato.

Ovviamente, non vi sono certezze, ma è questa una delle piste seguite dagli agenti della Mobile che si stanno occupando dello spietato omicidio avvenuto l’altra notte in via Tevere al rione Perrino: proprio sotto casa della vittima, che aveva appena avuto il tempo di dire alla madre che scendeva in strada, quando è stato freddato con un colpo di pistola che lo ha raggiunto alla nuca.

Le indagini della squadra mobile sembrano concentrarsi su una violenta discussione avuta dalla vittima giorni prima dell'agguato. Carvone aveva precedenti penali, le modalità dell’agguato lasciano supporre che l’omicidio sia maturato in ambienti criminali.